Austria alocă până la două miliarde de euro pentru sprijinirea firmelor afectate de restricții

Gernot Bluemel

"Costurile sunt estimate între 1,5 şi două miliarde de euro" iar firmele ar putea primi până la 80% din vânzările lor din anul anterior, a explicat oficialul austriac la o conferinţă de presă.



De marţi, Austria a intrat în carantină parţială, timp de cel puţin patru săptămâni, în încercarea de a evita supraîncărcarea sistemului de sănătate în timpul unui al doilea val de infecţii cu coronavirus.



Spre deosebire de primul "lockdown" naţional impus la începutul acestui an, magazinele şi majoritatea şcolilor urmează să rămână deschise. Cu toate acestea, la Viena elevilor li se permite să rămână marţi acasă din cauza situaţiei de securitate din oraş.



La nivel naţional, restaurantele, barurile şi aproape toate instituţiile culturale şi de agrement urmează să se închidă. Oamenii nu ar trebui să-şi părăsească locuinţele între 20:00 şi 6:00 (19:00 şi 5:00 GMT), cu excepţia cazului în care au un motiv valid.



În total, ajutoare economice care au legătură cu coronavirusul în valoare de 50 de miliarde euro sunt planificate pentru anul acesta şi anul următor, dintre care 24,8 miliarde euro au fost plătite deja sau au fost aprobate pentru a fi acordate, a anunţat luna trecută Bluemel.



Autorităţile austriece se aşteaptă la un declin al PIB-ului de 6,8% în acest an, urmat de o creştere de 4,4% anul următor.



Deficitul ar urma să ajungă la 9,5% din PIB în 2020 şi va fi cel mai mare înregistrat de Austria de la debutul publicării datelor statistice în 1954. De asemenea, datoria Austriei raportată la PIB va urca până la 84% în acest an, de la 70,5% anul trecut, urmând să ajungă la 85% din PIB în 2022, a previzionat recent Ministerul de Finanţe.



Uniunea Europeană a suspendat în luna martie aplicarea regulilor din Pactul de stabilitate şi creştere. Printre obligaţiile pe care statele membre UE nu mai trebuie să le respecte în prezent se numără şi faimoasa regulă care cere ca deficitul public să nu depăşească 3% din Produsul Intern Brut.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI