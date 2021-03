AUSTRALIA | Plaje închise în sudul țării după ce o femeie a fost atacată de un rechin

Mai multe plaje situate în apropiere de Merimbula, la aproximativ 430 de kilometri sud de Sydney, au fost închise pentru o perioadă de 24 de ore după ce o femeie în vârstă de 60 de ani a fost atacată de un rechin, sâmbătă dimineaţă, a anunţat serviciul de intervenţii Surf Life Saving din New South Wales (NSW) , informează agenţia DPA.

Australia, plajă

Accesul a fost restricţionat pe aproximativ 20 de kilometri de plaje după ce femeia a fost muşcată de şold şi coapsă de un rechin în timp ce înota în apropiere de plaja principală din Merimbula, în jurul orei 7:00 dimineaţa (20:00 GMT, vineri), a scris pe Twitter Surf Life Saving NSW.



Martorii au declarat că au observat aripioare de rechin şi un exemplar mare, a spus inspectorul Robert Whitney din cadrul serviciului de ambulanţă din NSW, citat de agenţia de ştiri AAP.



"Ceea ce am putut constatat a fost că pacienta a suferit răni multiple în timpul unui eveniment care trebuie să fi fost terifiant", a declarat Whitney.



Numărul atacurilor letale ale rechinilor în apele australiene a crescut de opt ori în 2020, cel mai mortal an înregistrat după 1934.



Anul trecut, Australia a înregistrat opt atacuri mortale ale rechinilor, potrivit bazei de date "Shark Attack File" a Taronga Zoo - sursa principală la nivel naţional privind atacurile rechinilor. Timp de aproximativ 50 de ani a existat, în medie, un atac letal pe an, iar în 2019 nu a fost consemnat niciun deces din această cauză.

sursa agerpres

