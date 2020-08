Australia: Frontierele interne rămân închise; creştere record pe o singură zi a deceselor cauzate de COVID-19

Australia, coronavirus

Cu toate acestea, există unele dovezi că măsurile drastice de izolare impuse la Melbourne dau rezultate, numărul de infectări zilnice în statul Victoria reducându-se până aproape de un minim pe două săptămâni.



'Sunt mai optimist astăzi (în ce priveşte redeschiderea frontierelor) decât am fost săptămâna trecută', le-a spus Morrison reporterilor la Canberra, cerându-le liderilor statelor australiene să coopereze pentru a le permite locuitorilor blocaţi în alte state să revină acasă.



Sistemul politic federal din Australia a făcut ca cele opt state şi teritorii să ia măsuri diferite de răspuns la criză, rezultând astfel câteva închideri de frontiere interne.



Statul Victoria, care include Melbourne, al doilea cel mai mare oraş al ţării şi epicentrul celui de-al doilea val de epidemie, a raportat luni 19 decese petrecute în ultimele 24 de ore în urma infectării cu coronavirus. Bilanţul, la care urmează să se adauge raportările din celelalte state, reprezintă deja cea mai mare creştere în interval de o zi.



Totuşi, cele 322 de noi infectări raportate luni de autorităţile din Victoria constituie cel mai scăzut bilanţ zilnic începând din 29 iulie.



Melbourne, metropolă cu aproape 5 milioane de locuitori, a impus măsuri restrictive de la începutul lunii iulie pentru populaţie şi comerţ.



Prim-ministrul statului Victoria, Daniel Andrews, a afirmat luni, într-o conferinţă de presă televizată, că înţelege frustrările oamenilor, dar a refuzat să indice o dată la care măsurile de izolare vor fi ridicate.



Cu aproximativ 21.000 de cazuri de COVID-19 şi 314 decese, Australia a înregistrat totuşi mai puţine infectări şi decese decât multe alte ţări dezvoltate.



Statul australian cel mai populat, New South Wales, a raportat luni 14 decese şi zero decese în ultimele 24 de ore. Douăsprezece dintre cazurile noi de infectare provin din focare cunoscute, un altul a fost confirmat la o persoană revenită din străinătate şi aflată în carantină într-un hotel. Pentru cel de-al 14-lea caz nu a putut fi stabilită sursa contaminării.

