Australia: Doi adolescenţi vor apărea în faţa justiţiei pentru uciderea a 14 canguri

Canguri uciși de doi adolescenți

Localnicii au descoperit cangurii morţi pe două drumuri diferite din localitatea Batemans Bay sâmbătă, ceea ce a declanşat o anchetă a poliţiei.



Poliţia din New South Wales a precizat pentru BBC că animalele au fost lovite de o maşină.



Luni, doi tineri în vârstă de 17 ani din oraş au fost arestaţi.



Poliţia nu a furnizat nicio informaţie cu privire la motivaţia celor doi.



Tinerii au fost acuzaţi că au omorât animalele în bătaie după ce le-au lovit cu maşina. Ei vor apărea în faţa unei instanţe luna viitoare.



Potrivit legii din statul New South Wales, o persoană condamnată pentru cruzime împotriva animalelor se confruntă cu până la cinci ani de închisoare şi o amendă de 22.000 de dolari australieni (15.000 de dolari americani).



Doi pui de canguri se aflau în grupul ucis, în timp ce un al treilea, rănit, a fost găsit de un localnic a doua zi şi salvat.



În medie, circa 50.000 de plângeri privind acte de cruzime asupra animalelor sunt anchetate în Australia în fiecare an.

