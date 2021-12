Australia a raportat primul deces cauzat de varianta Omicron, dar îşi menţine planurile de redeschidere

Tulpina Omicron / FOTO: Shutterstock

Acest deces, cel al unui bărbat în jurul vârstei de 80 de ani şi care prezenta afecţiuni preexistente, marchează un nou prag sumbru pentru Australia, care s-a văzut nevoită să renunţe la o parte din strategia sa de redeschidere în etape după aproape doi ani de lockdown-uri, din cauza recrudescenţei recente a pandemiei de coronavirus.



Varianta Omicron, despre care mai mulţi experţi în sănătate spun că pare să fie mai contagioasă dar mai puţin virulentă decât tulpinile precedente, a început să se răspândească în Australia chiar în momentul în care această ţară a început să relaxeze restricţiile privind majoritatea graniţelor sale interne şi le-a permis cetăţenilor australieni să revină din străinătate fără să mai fie plasaţi în carantină. Aceste măsuri au ridicat însă numărul infectărilor cu noul coronavirus la cel mai ridicat nivel din timpul pandemiei.



Autorităţile australiene nu au oferit mai multe detalii suplimentare despre acel deces cauzat de varianta Omicron, precizând doar că bărbatul a contractat virusul într-un azil pentru vârstnici şi a murit într-un spital din Sydney.



"Acesta a fost primul deces cunoscut din statul New South Wales asociat cu varianta îngrijorătoare Omicron", a declarat Christine Selvey, medic epidemiolog la NSW Health, într-un mesaj video publicat de guvernul australian.



În ziua precedentă, şapte decese asociate COVID-19 au fost raportate în Australia. La nivel naţional au fost confirmate 10.186 de infectări noi, primul bilanţ zilnic ce depăşeşte pragul de 10.000 de infectări de la începutul pandemiei. Cele mai multe infectări au fost depistate în statele New South Wales şi Victoria.



"Deşi vedem o creştere a numărului de cazuri... nu vedem impactul lor asupra sistemului spitalicesc", a declarat Annastacia Palaszczuk, prim-ministrul statului australian Queensland, care a raportat 784 de cazuri noi şi patru spitalizări.



După ce intervalul de aşteptare pentru a realiza un test COVID-19 a crescut până la şase ore pentru persoanele care speră să îndeplinească cerinţele în vigoare ca să poată să călătorească între statele australiene, Annastacia Palaszczuk a apărat decizia autorităţilor din Queensland de a face obligatorie testarea în acest stat turistic, spunând că "oricine ştia deja că atunci când îşi rezervă un bilet pentru a veni aici va trebui să facă un test PCR" .



Totuşi, ea a precizat că statul Queensland are în vedere o posibilă relaxare a obligativităţii de testare pentru vizitatorii interni. Tasmania, un alt stat turistic din Australia, a anunţat că se gândeşte să modifice regulamentele privind testarea călătorilor la frontierele sale.



La nivel naţional, creşterea numărului de infectări a afectat resursele alocate programelor de testare. Clinica de testare SydPath din Sydney a confirmat în ziua precedentă că a informat în mod eronat 400 de persoane pozitive că aveau rezultate negative la testele COVID-19 în zilele care au precedat Crăciunul. Luni, aceeaşi clinică a descoperit că a trimis rezultate eronate unui alt grup de 995 de persoane.



Până acum, autorităţile australiene au evitat să impună un nou lockdown în urma creşterii numărului de infectări, dar au reimpus anumite restricţii. Luni, statul NSW a decis să redevină obligatorie prezentarea codurilor QR ce permit accesul în spaţiile publice, iar multe state australiene au instituit din nou obligativitatea privind purtarea măştii sanitare în spaţiile publice închise.



De asemenea, autorităţile din Australia au redus intervalul de administrare a dozei de supra-rapel ("booster") a vaccinurilor anti-COVID-19 de la şase luni la patru luni şi au în vedere reducerea acestuia la trei luni.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI