Augustin Ghebaru, un artist român care pictează biserici spaniole

Augustin Ghebaru

După mai multe icoane pictate, care s-au vândut foarte bine și realizarea parțială a picturilor unei biserici în Aragon, artistul român a fost căutat prin intermediul spaniolilor care au făcut comenzile pentru icoane și i s-a propus pictarea bisericii din cunoscutul oraș Murcia.

Deși inițial a studiat arte plastice și decorative, artistului român i s-a cerut artă murală monumentala de către biserica catolică spaniolă.

“ La vremea respectivă, 2002 – 2004, căutau originile arhaice ale creștinismului și atunci se ajunge la pictură bizantină creștină. Biserica catolică normal este mai aproape de renascentism și își doreau stilul arhaic. Mie mi-a plăcut și am vrut să le aduc ortodoxia din România. M-am apucat să studiez artă bizantină, m-a atras, are partea nostalgică din alte timpuri. Am fost profesor în Aragon un an de zile, aveam o capela a liceului și încet încet am făcut o biserica și a avut un impact bun, am început să primesc comenzi. Lor le place această formă arhaică de a picta sfinții și a devenit o adevărată modă în Spania” spune Augustin Ghebaru.

Artistul român este căutat și pentru icoane, biserici sau chiar amenajări interioare. El îmbină arta contemporană, design interior, portrete, arta vestimentară și lucrările moderniste. A reușit să realizeze o fuziune între costumul de flamenco și costumul popular românesc, proiect care a avut succes în urmă cu câțiva ani.

În cazul picturii bisericilor, este vorba de lucru în echipa. Ghebaru pregătește și coordonează aceste echipe, dar și aici le transmite si elemnte de acasa, de la tradiții la mâncare românească.

Echipa lui de ucenici este alcătuită din spanioli care vor să învețe artă bizantină. Artistul spune că așa ajunge să transmită cultura românească mai departe in viitor prin spanioli. El povestește că spaniolii din echipele lui simt déjà românește, se duc și își cumpără produse de la magazinele românești, își gătesc mămăligă și sarmale în foi de vită și călătoresc în Maramureș să vadă zona dacilor liberi unde Imperiul Roman nu a reusit să pătrundă. Pictura unei biserici durează câteva luni, iar echipa are timp sa învete de la tradiții la gastronimie și cultură românească.

Augustin Ghebaru spune că “a fost o perioada în anii 2000 când apăreau la televizor aici doar reportaje cu hoți, prostutuate și oameni certați cu legea din Roamnia. Și a fost un moment în care m-am răzvrătit și am încercat să pun România pe harta și altfel. Am încercat să aduc și altceva, atractiv, de impact. Am făcut măști maramureșene, concerte, evenimente cu tradiții și am invitat mulți spanioli să participe. Nu doar o hora sau un gratar cu mici impresionează, avem nevoie de mult mai mult decât atât. Ar trebui să ne promovăm prin profesioniști. Eram foarte afectat de imaginea asta pe atunci. Eu am redescoperit Roamnia aici și le am aratat și altora. Nu conta cât cheltuiam și cât timp pierdeam, dar vroiam să transmit un mesaj, pentru că România trebuie să fie acolo unde trebuie. Și am încercat prin artă țintind sus. Acum ca artist român sunt căutat din toată Spania .”

A promovat România prin informații despre daci, tradiții, influențele imperiului bizantin. Iar spaniolii caută, vor să afle mai multe, încearcă mancarurui românești. Artsitul consideră că totul ține de respectul între culturi și de elementele de fuziune dintre ele :

“ Eu sunt că un cameleon ca artist. Îmi place să fiu implicat în mai multe doemnii, sunt un artist plurifatetic deși am ajuns la maturitatea artistică și pot lucra în multe stiluri și maniere și așa pot trăi din artă. Nu există comandă pe care să nu o pot face. Studiez de la câteva zile la câteva luni, pierd nopțile și nu mă las, nu am somn până nu resusesc ceva mai bun decât există pe piață. Trebuie să înțelegi gusturile, tradițiile clientului. Dacă nu îl înțelegi nu ai pâine pe masă. Eu nu caut succesul, caut doar împlinirea mea sufletească …dar așa succesul vine, pentru că energia artistului se simte în lucrările lui”

Autor : Răzvan Nicolescu

