"N-am făcut niciun fel de probleme jandarmilor, însă aceștia ne-au tot gazat fără motiv, eu cel puțin nu am văzut nimic care să justifice acțiunile lor", a declarat unul dintre cei care au depus astăzi mărturie la parchet.

"Erau foarte agresivi, se luau de oameni care erau în grupuri mici, 2 -3, se duceau spre casă (…) Au vrut să provoace o reacție agresivă din partea protestatarilor, astfel încât să li se poată justifica lor o acțiune mai agresivă”, crede același protestatar.

"La un moment dat s-a produs o busculadă, lumea a năvălit retrăgându-se din zona gardurilor dinspre guvern și nu foarte departe am auzit o explozie și un clinchet metalic și un nor de gaz (…) Am fost șocat de fenomen, nu speriat, șocat, pentru că nu am înțeles de ce", a declarat indignat, un alt participant la protestul din 10 august.

"Tot ce se putea ok, până au dat ei gaze, nu știm de ce, au aruncat grenade undeva la 10-15 metri de noi (…) În momentele acelea, dezastru, ultima gazare a fost dezastru. Te ardea fața. Eu m-am trezit pe undeva pe la Luca în față, nu știu cine m-a dus până acolo, mă spălau niște tineri pe față", a adăugat victima.

Conform unui comunicat transmis de Parchet, numărul plângerilor a ajuns vineri la 238. Până ieri au fost audiate 106 persoane.

