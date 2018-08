Audieri și plângeri pe bandă rulantă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu a precizat după discuția cu procurorii că în Piaţa Victoriei nu a existat un centru de comandă, ci doar o încăpere aflată într-o clădire de lângă Guvern, despre care el a presupus că este a Secretariatului General al Guvernului. Iar rolul lui acolo a fost să coordoneze activitatea mijloacelor de transport în comun.

Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei: Având în vedere datele şi informaţiile care existau la acea dată, şi anume că urmau să existe violenţe, date pe care le aveam din exploatarea surselor deschise, din mesajele subliminale pe care le trimiteau pe conturile de Facebook agitatorii şi iniţiatorii acestui miting neautorizat, am luat măsurile care se dispuneau.

Carmen Dan, ministrul de Interne: Am anticipat că va fi un evenimnet de o amploare mare. Am analizat tot ce s-a vehiculat în media până la momentul în care am luat decizia și, așa cum am spus, mi-am întrerupt concediul de odihnă și am fost prezentă în minister începând cu după amiaza zilei de 10.

Bădulescu a mai precizat că, în data de 10 august, în acea încăpere, a fost împreună cu prefectul Capitalei. Speranța Cliseru a susținut însă contrariul când a fost și ea audiată la Parchet.

Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei: Doamna prefect al municipiului Bucureşti în permanenţă, de la ora 16,00, până la 4 în dimineaţa zilei de 11, a fost împreună cu mine.

Speranţa Cliseru, prefectul Capitalei: Ați fost în piață? Nu, nu am fost în Piață!

La Parchet a ajuns astăzi și șeful DIPI, serviciul secret al MAI. Nu a fost audiat, ci a venit să spună ce informații aveau subalternii săi în legătură cu evenimentele din 10 august. S-a ferit însă de presă, pentru că a folosit altă intrare.

Președintele Klaus Iohannis a criticat intervenția jandarmilor.

Klaus Iohannis, preşedintele României: Faptul că Guvernul PSD a gazat şi a bătut românii mi se pare incalificabil, inadmisibil din absolut orice punct de vedere.

În dosarul deschis de procurorii militari a mai fost audiat şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei, colonelul Cătălin Paraschiv, care a coordonat o parte din jandarmi.

Iar procurorii au adunat până acum 700 de plângeri, de la oameni care susțîn că au au avut de suferit în timpul protestului.

