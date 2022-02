Audierea Dianei Şoşoacă în ancheta sechestrării jurnaliştilor italieni s-a amânat pentru mâine

Audierea s-a amânat însă pentru mâine la ora 10 întrucât avocatul senatoarei nu a putut veni să asiste la audieri. În acest dosar, atât jurnalista italiană Lucia Gorraci, cât și senatoarea Diana Șoșoacă au depus plângeri penale. Jurnaliștii italieni pentru că ar fi fost sechestrați în biroul senatoarei, senatoarea pentru ultraj.

În decembrie anul trecut, Silvestru Șoșoacă, soțul senatoarei, a fost plasat sub control judiciar după ce ar fi îmbrâncit un polițist chemat sa intervina in scandalul cu jurnalistii italieni. Ziariștii au vrut să îi ia un interviu senatoarei despre pandemie, dar totul a degenerat, jurnalistii au vrut sa plece, dar sustin ca nu au fost lasati de senatoare care striga ca i-ar fi furat lucruri in casa. Acum Parchetul general trebuie sa faca lumina in acest caz.

