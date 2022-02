"Au trecut trei ani de zile în care nimeni nu a făcut absolut nimic". O tânără care a căzut din autobuz în timpul mersului și a rămas cu sechele grave vrea să i se facă dreptate

O tânără din Ploiești așteaptă de 3 ani să i se facă dreptate și cineva să răspundă pentru suferințele ei fizice și psihice. A căzut dintr-un autobuz, în timp ce se deplasa, pe un geam al acestuia. Dosarul penal de vătămare din culpă e încă în lucru, deși avocata victimei spune că termenul rezonabil de soluționare era de un an.

Alina Neagu, victima unui accident rar: Au trecut 3 ani de zile în care nimeni nu a făcut absolut nimic. Stau și mă gândesc dacă aș fi murit dacă s-ar fi intramplat ceva.

În ianuarie 2019, Laura Neagu a căzut din autobuz, printr-un geam. Cel mai probabil, nu fusese bine fixat. Tânăra din Ploiești a rămas cu sechele. Ia și acum medicamente pentru a-și calma durerile de coloană. Din cauza accidentului a ratat bacalaureatul. Nu mai poate nici să învețe, nici să-și găsească un loc de muncă.

Alina Neagu, victima unui accident rar: Nu pot să stau foarte mult în picioare, nu pot să stau foarte mult jos pentru că mă doare spatele, nu pot să stau într-un loc în care e gălăgie pentru că mă doare foarte tare capul. Am început să plâng foarte mult din orice, am devenit atât de sensibilă încât nici mie nu îmi vine să cred. Înainte mă emoționăm atât de greu și acum am devenit atât de slabă. Dar toate trec.

Avocata Alinei a depus o plângere penală la Judecătoria Ploiești. Îi reclamă pe anchetatori că, de aproape 2 ani, nu au mai făcut nimic în dosar.

Anca Păun, avocata victimei: Se știe faptul că fata a fost audiată, că există o expertiză tehnică de doi ani de zile făcută. Lucurile au rămas în acest stadiu, nu s-a mai făcut absolut nimic în temeiul Art. 488, indice 1, spune că durata rezonabilă a unei cercetări penale poate să fie de un an. Noi știm că domnii procurori au sute de dosare pe lună, că au deficit de personal dar totuși acesta a fost un caz excepțional. Practic, Alina trăiește prin-o minune.

Dosarul este instrumentat de polițiștii prahoveni care ne-au transmis că au dispus extinderea urmăririi penale pentru nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor.

Potrivit acestora, cercetările se fac sub supravegherea unui procuror din Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești și toate activitățile în cauză se desfășoară cu celeritate.

Pentru victimă, celeritatea se traduce în 3 ani de suferință și așteptare a unei drepte sentințe într-un dosar care are un obiect clar - infracțiune de vătămare corporală din culpă.

