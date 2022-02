Nemuțumiri din cauza traseului autostrăzii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Comunele Ilieni din Covasna și Hărman din Brașov sunt două dintre localitățile aflate pe traseul viitoarei Autostrăzi A13. Ambele au cam 7 mii de locuitori. Liniștea le-a fost spulberată când au aflat că viitoarea șosea va avea alt itinerar decât cel pe care îl știau.

În vara anului trecut, primarii comunelor aflate pe traseul viitoarei autostrăzi au fost consultați în legătură cu cea mai bună rută pentru A13.

Fodor Imre, primarul comunei Ilieni, Covasna: "Aici mai sunt case de locuit, sunt diferite ferme, diferite PUZ-uri care au fost aprobate. Nu sunt împotriva acestui proiect. Întrebarea mea, cel mai mare secret: de ce s-a dus spre Ilieni și nu s-a respectat traseul inițial, care se ducea spre Prejmer?"

Schimbarea traseului este cerută și de localnici. O treime din populația comunei, peste 600 de oameni, au semnat deja o petiție.

Benkő Árpád, consilier Ilieni: "Noi vrem să fie autostrăzi, dar nu cu orice preț. Autostrada trece la capetele grădinilor, la 100-150 de metri, sunt locuri unde trece prin curte. Și eu am umblat mult pe autostrăzile Europei, nu am văzut, nicăieri nu am văzut ca satele să fie lângă autostradă."

O petiție pregătesc și localnicii din satul brașovean Podu Oltului, comuna Hărman. Viitoarea autostradă le-ar tăia satul în două.

Alin Olărescu, iniţiatorul petiţiei: "Trece pe vatra satului, pe proprietățile oamenilor. Toate casele de pe traseul autostrăzii vor fi afectate, ori dărâmate, ori redus mult terenul lor".

Locuitorii din cele doua comune cred că traseul stabilit este mai dificil de construit și mai costisitor. Trece peste dealuri, traversează Oltul de mai multe ori, se intersectează cu linii de înaltă, medie și joasă tensiune și ajunge prin arii protejate. Petițiile vor fi trimise la Ministerul Transporturilor și la autorităților județene.

Alin Șerbanescu, purtător de cuvânt CNAIR: "În acest moment, traseul este stabilit ținându-se cont de tot ce şi-au dorit autorităţile locale. Inclusiv primarul din Ilieni, la momentul respectiv, a fost de acord cu acest traseu. Nu ne jucăm cu o cariocă pe hârtie! Stabilirea traseului se face în funcţie de mai mulţi factori."

Autostrada Brașov-Bacău va traversa Carpații Orientali și va lega Transilvania de Moldova. Ar urma să aibă în jur de 170 de km și va costa peste 2 miliarde de euro.

