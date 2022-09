Au început protestele în Rusia față de mobilizarea parțială anunțată de Putin

Foto: Twitter

„Astăzi au loc proteste împotriva mobilizării în mai multe orașe rusești, majoritatea acțiuni la scară redusă care au dus la câteva arestări”, a relatat pe Twitter reporterul Matthew Luxmoore de la The Wall Street Journal.

Până la această oră, au avut loc proteste în Tomsk și Novosibirsk.

Protests against mobilisation are taking place in several Russian cities today, mostly small-scale actions leading to a smattering of arrests. The woman’s sign reads “No to Mobilisation” pic.twitter.com/EbytXN2OQF — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022

Miercuri, după anunțul liderului de la Kremlin, mișcarea anti-război „Vesna” i-a chemat pe ruși la acțiuni de protest.

A video from Novosibirsk shared on Telegram, showing police heading to disperse the local protest pic.twitter.com/MsTRvhirAP — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022

„Mii de bărbați ruși – tații, frații și soții noștri – vor fi aruncați în mașina de tocat carne a războiului. Pentru ce vor muri? Pentru ce vor plânge mamele și copiii?”, se arată în apelul lansat miercuri.

Tomsk today. Sign reads “Give me a hug if you’re also afraid.”



Needless to say punishment for protesting the war in Russia can be severe. pic.twitter.com/FFiF2PPnoo — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022

În cursul dimineții de 21 septembrie, Vladimir Putin a anunțat o mobilizare parțială în Rusia. Adresându-se rușilor, el a spus că face acest lucru „pentru a proteja patria, suveranitatea și integritatea teritorială a acesteia, pentru securitatea poporului și oamenilor din teritoriile eliberate”.

