Au dispărut ofertele last minute. Operatorii de turism profită de finalul verii pentru a mai recupera din pagube

Tot mai mulţi români se plâng că nu mai găsesc oferte last minute pentru vacanţe în străinătate sau în ţară. Din cauza pierderilor înregistrate de hotelieri și de companiile de zbor, agenţiile de turism au început să renunţe la aceste oferte, susţin reprezentanții ANAT. În plus, luna august este extrem de aglomerată, iar tour operatorii profită de finalul verii pentru a recupera pagubele.

Pentru Geanina, vacanța începe după 15 august, perioadă în care, de obicei, agențiile de turism afișau ofertele last minute. Acum însă, acestea sunt greu de găsit.

Geanina: "Am căutat încă de la începutul lunii august vacanțe last minute pentru a putea pleca în Turcia, însă, din păcate, nu au mai fost disponibile. Am căutat pe toate site-urile, fapt ce m-a determinat să îmi cumpăr un sejur cu pachet întreg. (...) Am dat 2.200 de euro, două persoane - eu și fiica mea".

Reprezentanții Agențiilor din Turism au și explicații pentru dispariția ofertelor de ultim moment.

Traian Bădulescu, purtător de cuvânt ANAT: "Hotelierii nu-și mai permit să promoveze reduceri extrem, extrem de mari. Industria turismului are și cheltuieli mult mai mari. Avem o inflație galopantă cam în toată lumea. Chiar și în domeniul aviației de acum înainte nu cred că vom mai putea vorbi de prețuri, în special la companiile low-cost, de fapt în special la companiile low-cost, de cinci euro, un euro sau 10 euro."

Ciprian Enea, consultant în turism: "Nu mai găsim pachete last minute. Există totuși o șansă mică să apară o anulare, există o șansă mică să apară, ici-colo, turiști care poate nu mai reușesc să meargă. Sunt, așadar, hotelieri care simt că pot să vândă mai scump, simt că pot avea cerere. De fapt, este un fenomen care și-a făcut simțită prezența în acest an, vedem pe forumuri mulți turiști români care își iau vacanța cu câteva săptămâni înainte, ajung la destinație și li se spune că, de fapt, camerele nu mai sunt disponibile".

Nici pentru destinațiile interne situația nu arată altfel.

