Au crescut prețurile la medicamente cu 20%. Sunt probleme și cu aprovizionarea, iar bolnavii caută disperați prin mai multe farmacii

Cu 20 de procente, atât de mult au crescut preţurile medicamentelor. Potrivit INS, este cea mai mare creștere din ultimii 12 ani.

Datele sunt confirmate de cei care au nevoie de medicamente. Orice drum la farmacie se încheie o plată mai mare față de decât acum câteva luni, pentru aceleași rețete.

S-au scumpit și cu 15% medicamente care au prețul reglementat de Ministerul Sănătății.

Radu Gănescu, preşedintele Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România: Că impact în buzunarul pacientului este unul foarte mic, pentru că sunt medicamentele care se dau pe reţete compensate. Vorbim de acele rețete compensate care nu sunt compensate 100 %. Acele produse - există o contribuţie mai mare a pacientului. Ceea ce se încearcă să se facă acum , mai ales pt pacienții cronici să se găsească soluții că medicamentele necesare să fie compensate 100%, pentru ca pacientul să își poată permită să şi le ia.

Producătorii din Industria de Medicamente din România susţin că nu ştiu cum au făcut calculele cei de la INS şi ce fel de produse au analizat.

PRIMER - Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România: "Creşterea a fost acceptată pentru că preţurile de producţie s-au dublat în ultimii 3 ani, costurile în fabricile de medicamente s-au majorat exact că în fabricile care produc orice alte bunuri. Preţurile la medicamente (n.r. cu prescripţie ) nu au fost recalculate de peste 8 ani, fapt ce a făcut că datorită creşterilor de costuri peste 3000 de medicamente, cele ieftine, să dispară din uz, în acest timp lăsând locul unor medicamente mai scumpe", susţin cei din Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România.

De câţiva ani, în România lipsesc câteva medicamente. Fie că se cumpără în exces, fie nu se găsesc substanțe sau ambalaje. Și asta mai ales după izbucnirea pandemiei.

Radu Gănescu, preşedintele Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România: Am ajuns noi că pacienți ori să nu le găsim, ori să nu avem alte opțiuni terapeutice, ar trebui să existe o pobilitate - să am cel mai iefitin, dar să nu îl găsesc, sau să îl am mai scump, dar să îl găsesc, important e că pacienții să aibe acces.

Mai multe discuții au avut loc în ultimul an, între toți responsabilii din domeniu pentru a rezolva probleme legate de aprovizionare, stocuri și mai ales cu prețurile medicamentelor de la noi.

