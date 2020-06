Casa Verde, programul prin care statul urma să deconteze 90% din costul unui sistem de panouri fotovoltaice, a ajuns într-un nou impas. Deşi autorităţile i-au anunțat că documentele rămân valabile, oamenii s-au trezit respinşi pe bandă rulantă. Jumătate dintre cei care au aplicat au fost daţi deoparte. Şi, la aproape un an de la demararea proiectului, niciun panou fotovoltaic nu a fost montat.

Corina Vulpe, beneficiar respins: "M-am simțit înșelată, eu am fost corectă, nu cred că mai am încredere în instituțiile statului. N-am nicio garanție că nu pățesc la fel. (...) Nu mai am încredere, nu înțeleg de ce în toamnă și nu acum. Asta e întrebarea".

Corina este unul dintre cei peste 13.000 de oameni care au aplicat pentru programul Casa Verde Fotovoltaice. A primit răspuns negativ, deși dosarul ei a fost complet la momentul înscrierii.

La sfârșitul anului trecut, imediat după ce programul Casa Verde Fotovoltaice a demarat cu stângul din cauza unor suspiciuni de fraudă, autoritățile au anunțat că valabilitatea documentelor deja depuse se păstrează, iar oamenii nu mai trebuie să umble după alte hârtii.

Cei mai mulți dintre cei respinși au depus deja contestație și așteaptă soluționarea dosarelor, care ar trebui să fie gata în 15 zile.

În toamnă se împlinește un an de la debutul programului și niciun panou fotovoltaic nu a fost montat pe vreo casă sau în vreo curte.

Greenpeace România a sesizat deja Avocatul Poporului.

Aproape 13.000 de români au fost declarați eligibili pentru Casa Verde Fotovoltaice. Programul asigură o finanțare de cel mult 20.000 de lei, adică 90% din costul unui sistem de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de 3kw. 10% plătește beneficiarul.

O nouă etapă a acestui program va avea loc la toamnă.

