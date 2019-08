Aterizare de urgenţă a unui avion de pasageri lângă Moscova din cauza unor păsări aspirate în motoare

Zborul Ural Airlines efectua legătura între Moscova şi Simferopol în Crimeea. Nu au fost anunţate victime, potrivit acestor surse.

Airbusul 321, cu 234 de persoane la bord, a efectuat o aterizare de urgenţă lângă Aeroportul Internaţional Jukovski, la sud-est de Moscova, a raportat agenţia de presă RIA, citând Ministerul Situaţiilor de Urgenţă rus.

Ural Airlines a declarat pe contul său de Twitter că nimeni nu a fost rănit când zborul său U6178 a fost nevoit să aterizeze după ce păsări au fost aspirate în motoarele avionului.

Ural Airlines plane carrying 226 people crash-lands in field near Moscow, injuring at least 10 people; no reports of fatalities - TASS pic.twitter.com/dohgmn49B8