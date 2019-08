Aterizare de urgenţă a unui avion de pasageri lângă Moscova din cauza unor păsări aspirate în motoare. 23 de răniți, printre care și nouă copii

"În total au fost răniți 23 de oameni, inclusiv nouă copii", a declarat o sursă din cadrul serviciilor de urgență.

Un oficial din cadrul Agenției ruse de Transport Aerian a transmis că patru pasageri au fost spitalizați.

"La scurt timp după decolare, avionul a lovit un stol de pescăruși, unele păsări fiind aspirate de motoare (...) Aterizarea de urgență a avut loc într-un lan de porumb aflat la mai puțin de un kilometru de pista aeroportului", a precizat oficialul.

Aeronava de tip Airbus A321, a companiei Ural Airlines, la bordul căreia se aflau 234 de persoane, inclusiv șapte membri ai echipajului, a decolat de la aeroportul Jukovski din regiunea Moscovei și se îndrepta spre Simferopol în Crimeea.

"Avionul a aterizat pe burtă pe un câmp aflat în apropiere de satul Rybaki, care este la aproximativ 3-5 kilometri depărtare de pista aeroportului Jukovski", a afirmat o altă sursă.

"Potrivit versiunii preliminare, o pasăre a lovit un motor, ceea ce a dus la un incendiu. În cursul aterizării, avionul a depășit pista", a transmis o sursă citată de agenția de știri Tass.

Autoritatea aviatică rusă a transmis că la bordul aparatului nu s-a declanșat niciun incendiu, iar pasagerii au fost evacuați pe tobogane.

Inițial, directorul general al companiei aeriene și Ministerul rus pentru Situații de urgență au transmis că nu s-au înregistrat victime în urma incidentului.

Compania Ural Airlines a comunicat că ambele motoare ale aeronavei s-au defectat după lovirea unor păsări.

"Aterizarea a fost efectuată adecvat, avionul nu a luat foc, toți pasagerii au fost evacuați. Nicio persoană nu a fost ucisă sau rănită", a declarat Serghei Skuratov, directorul general al Ural Airlines.

Pasagerii aeronavei au fost evacuaţi imediat, a anunţat compania aeriană.

Ural Airlines plane carrying 226 people crash-lands in field near Moscow, injuring at least 10 people; no reports of fatalities - TASS pic.twitter.com/dohgmn49B8