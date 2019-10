ANM. Atenţionare de ceaţă în 23 de judeţe în următoarele ore

Atenţionare de ceaţă

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 09:00, în judeţele Constanta, Tulcea, Giurgiu şi Teleorman precum şi în zone din judeţele Brăila, Ialomiţa, Buzău, Prahova, Călăraşi şi Ilfov se va semnala, local, ceaţă, fenomen care va reduce vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.



De asemenea, până la ora 10:00, în zona joasă a judeţului Bacău precum şi în judeţele Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi şi Vaslui, precum şi în zone din judeţele Braşov, Harghita, Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Suceava se va semnala ceaţă, fenomen care va reduce vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM.

sursa

agerpres.ro

