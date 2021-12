Ateliere în care tradițiile prind viață, iar obiectele vechi devin exponate etnografice

Ioana Stan are 67 de ani și e meșter popular. A învățat să țeasă la război de când era copilă.

Nora femeii a făcut o pasiune pentru ii. Le coase manual, de aceea prețul unei ii ajunge și la o mie de lei.

În căsuța tradițională, devenită atelier, găsim obiecte și veșminte vechi de peste 100 de ani.

Pe viitor, cei de aici se gândesc să extindă spațiul așa încât să expună toate lucrurile salvate în decursul anilor.

În atelier, vin și copii care deja au deprins artele țesutului.

Atelierul este coordonat de învățătoarea din comună, cea care, acum 7 ani, a vrut să salveze tradițiile din localitate și lucrurile vechi pe care oamenii le aruncau.

În Vâlcea, am cunoscut o pe Rodica Pentoiu. Are peste 200 de ii, unele cusute chiar de ea. Piesa de rezistenţă a colecției este o ie veche de 137 de ani, pe care o are de la mama ei.

Femeia știe cum să redea frumusețea unei ii - o spală cu leşie şi o ţine la congelator 24 de ore.

În casa ţărănească, pe care Rodica Pentoiu a cumpărat-o în Berbeşti, e ținută la loc de cinste și o diplomă de mulţumire pentru un soldat din comuna Alunu, care a luptat alături de Ecaterina Teodoroiu, dar şi un calendar regal din 1921.

Impresionanta colecţie este expusă într-o căsuţă ţărănească, construită în urmă cu un secol.

Micul muzeu a stârnit interesul curioşilor şi e vizitat des, în special vara.

