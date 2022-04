VIDEO Atacuri cu rachete asupra infrastructurii din Odesa

"Odesa a fost lovită de o rachetă. A fost afectată infrastructura", se arată în document. Portalul Dumskaia.net din regiunea Odesa a relatat că şase rachete au fost lansate asupra Odesei.



Locuitorii au auzit explozii în diferite zone ale oraşului. Dar au fost atât rachete inamice, cât şi unele lansate de sistemul antiaerian din Odesa. Câteva rachete au putut fi totuşi doborâte, susţine Dumskaia.net. Oamenii au văzut explozii pe cer şi fragmente în cădere spre sol.



Cel puţin o rachetă a căzut şi a explodat. Într-o zonă rezidenţială cu densitate mare de populaţie a izbucnit un incendiu. Tirurile continuă, relatează portalul ucrainean citat.

În social media au apărut mai multe filmuleţe cu atacurile.

Russian Kalibr cruise missile spotted over Odessa today, most likely launched from the Black Sea. pic.twitter.com/7kAOJeDTxv