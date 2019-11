Atac la Londra EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Oamenii aflați pe Podul Londrei în momentul atacului au reacționat din instinct și l-au imobilizat pe atacatorul împușcat apoi mortal de un polițist.

Thomas Gray, participant la prinderea atacatorului: "Eu şi Stevie nu am stat pe gânduri şi am fugit în direcţia lui. Am lăsat maşina şi am făcut tot ce am putut să-l imobilizăm. Când am ajuns lângă el, am văzut că avea două cuţite. Unul era prins de mână cu bandă adezivă".

Pe lângă cuțite, atacatorul avea pe el și o vesta explozivă, care s-a dovedit ulterior falsă.

Sadiq Khan, primarul Londrei: "Vreau să mulţumesc în mod special membrilor publicului care şi-au riscat propria siguranţă. Ei îi reprezintă pe cei mai buni dintre noi".

Atacatorul a fost identificat drept Usman Khan, în vârstă de 28 de ani.

Tânărul a fost condamnat în 2012 pentru participare la un complot Al Qaeda de a arunca în aer Bursa de la Londra. A fost eliberat condiționat în decembrie anul trecut și era monitorizat electronic.

Boris Johnson, premierul Marii Britanii: "De multă vreme spun că este o greşeală să permitem condamnaţilor pentru crime violente să fie eliberaţi înainte de termen. Este vital să renunţăm la acest obicei şi să aplică pedepse potrivite pentru criminalii periculoşi, mai ales pentru terorişti".

Atacul de vineri a început într-o sală de conferințe de lângă Podul Londrei, unde atacatorul participa la un eveniment despre reabilitarea foștilor prizonieri, organizat de Universitatea Cambridge. Acolo a atacat primii oameni, înainte să iasă în stradă.

Până să fie răpus, a înjunghiat mortal un bărbat și o femeie și a rănit grav încă 3 persoane.

Oficialii londonezi nu au dat publicității identitatea victimelor.

ŞTIRILE ZILEI