Atac terorist la Bruxelles. Doi suporteri suedezi au fost uciși cu o armă de foc. UEFA a oprit meciul Belgia - Suedia, din motive de securitate

ACTUALIZARE Procurorii belgieni confirmă decesul a două persoane și rănirea a încă uneia, în urma atacului cu arma de asalt.

Attack in Brussels: the prosecution confirms two dead and one injured. The attacker is still on the run



“Go home and stay home until the threat is eradicated”#Bruxelles #attentat #parquet #LN24 pic.twitter.com/FCjsLL2eOm — Vinay Upadhyay (@vinay_sir_ji) October 16, 2023

ACTUALIZARE Premierul belgian Alexander de Croo a transmis pe X, fostul Twitter, ”sincere condoleanțe în urma atacului îngrozitor din această seară asupra cetățenilor suedezi de la Bruxelles”.

„Gândurile noastre sunt la familiile și prietenii care și-au pierdut cei dragi. În calitate de parteneri apropiați, lupta împotriva terorismului este una comună”.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Bruxelles-ul a fost lovit din nou de un „atac terorist islamist” „Europa a fost zguduită”, a transmis el, aflat în vizită în Albania.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că gândurile ei sunt „la familiile celor două victime ale atacului josnic de la Bruxelles”.

„Îmi exprim din toată inima sprijinul poliției belgiene, astfel încât să-l prindă rapid pe suspect. Împreună, suntem uniți împotriva terorii”, a postat ea pe X.

ACTUALIZARE Parchetul Federal Belgian anunță că suspectul în împușcătură este „identificat”, dar încă este fugar. Nivelul de alertă este la gradul 3 pentru întreaga țară, dar la gradul 4 pentru Bruxelles și împrejurimile sale.

La patru ore de la atentat, suspectul era încă în libertate. Potrivit primelor elemente ale anchetei, presupusul autor se numește Abdesalem L. Este un tunisian de 45 de ani care locuiește în Bruxelles, notează lesoir.be.

ACTUALIZARE Controalele la frontiera franco-belgiană au fost întărite

Ministrul francez de Interne, Gérald Darmanin, a ordonat luni seară întărirea controalele la granița cu Belgia, în urma atacului terorist de la Bruxelles. Guvernul francez a activat vineri nivelul Vigipirate, cel mai înalt, în urma uciderii unui profesor într-un liceu din Arras, înjunghiat de un fost elev radicalizat.

ACTUALIZARE UEFA anunță într-un comunicat că ”în urma unui presupus atac terorist la Bruxelles în această seară, s-a decis, după consultarea celor două echipe și a autorităților locale de poliție, ca meciul de calificare la UEFA EURO 2024 dintre Belgia și Suedia să fie abandonat. Comunicarea ulterioară se va face în timp util.”

ACTUALIZARE Urmare a faptului că doi suporteri suedezi au fost uciși, jucătorii de la meciul Belgia - Suedia au refuzat să reintre pe teren.

Meciul a fost suspendat la pauză din motive de securitate.

ACTUALIZARE Gradul de alertă teroristă din Bruxelles, Belgia, a fost ridicat la nivelul 4, cel mai înalt nivel în urma atacului soldat cu doi morți.

ACTUALIZAREAtacul a fost revendicat în numele Statului Islamic. Conform unei înregistrări video teroristul pretinde că face parte din ISIS și declară că a ucis 3 suedezi.

Atacatorul a folosit o pușcă automată Kalasnikov, conform unor informații apărute pe Twitter.

#URGENT : A terrible attack has just taken place in Brussels, where several people were shot dead with a Kalashnikov. The suspect is still at large. #Bruxelles #Belgium pic.twitter.com/TUQxrLLcRN — Ratnesh Mishra (@Ratnesh_speaks) October 16, 2023

Imaginile surprinse de locuitorii din zonă arată cum un bărbat îmbrăcat într-o jachetă portocalie fluorescentă şi cu o cască albă soseşte pe un scuter, coboară de pe acesta şi trage mai multe focuri de armă în stradă cu o puşcă automată. Mai multe persoane fug într-o clădire de apartamente, dar bărbatul înarmat le urmăreşte şi redeschide focul în holul de la intrare.

Un purtător de cuvânt al procuraturi a precizat că a fost deschisă o anchetă, fără a putea explica imediat motivul atacul.

Incidentul a avut loc în cartierul Sainctelette, în apropiere de Petit-Château, conform lesoir.be.

Parchetul a confirmat că două persoane au fost ucise în schimbul de focuri de armă, iar echipele de urgenţă au fost trimise la faţa locului.

Potrivit publicaţiei belgiene Het Laatste Nieuws, cele două victime ar fi de naţionalitate suedeză. Luni, capitala belgiană găzduieşte meciul de fotbal dintre Belgia şi Suedia, în cadrul preliminariilor Euro 2024.

Una dintre victime purta un tricou al echipei naționale de fotbal a Suediei. Conform martorilor, teroristul a strigat sloganuri religioase.

Poițiștii suspectează că este probabil un atac terorist deliberat împotriva suedezilor din cauza incendierii Coranului, în Suedia.

