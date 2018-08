Este vorba despre un bărbat aflat în evidențele poliției, deja condamnat pentru fapte legate de apologia terorismului.

Mai mulți martori l-au auzit pe atacator strigând « Allah akbar! Allah e mare! » Atacul a fost imediat revendicat de ISIS.

Potrivit Le Parisien și BFMTV cele două persoane pe care atacatorul le-a ucis sunt mama și sora sa.

În ciuda radicalizării sale, presa locală vorbește despre o dispută familială. Atacatorul a intentat un proces familiei sale în 2017 pentru motive legate de moștenire.

⚠️[ALERTE] Opération de police en cours, rue Camille Claudel à #Trappes , merci de bien vouloir éviter le secteur et de respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/6z7Q8u9mrZ

#Trappes : l’individu a été neutralisé.

Mes premières pensées vont aux victimes et leurs proches.

Je veux saluer la réactivité et la mobilisation exemplaire de nos forces de l’ordre.

Elles enquêtent d’ores et déjà pour établir les circonstances de ce drame.