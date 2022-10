Atac la 850 de metri de Ambasada României la Kiev. Bogdan Aurescu: Condamn ferm atacurile Rusiei împotriva obiectivelor civile din centrul orașului Kiev și din alte orașe ucrainene, care încalcă flagrant dreptul umanitar internațional

Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, condamnă atacurile Rusiei din Kiev și din alte orașe ucrainene. "Condamn ferm atacurile cu rachete ale Rusiei împotriva obiectivelor civile din centrul orașului Kiev și din alte orașe ucrainene, care încalcă flagrant dreptul umanitar internațional și care au dus la pierderi de vieți omenești. Mă bucur că personalul Ambasadei României este în siguranță, chiar dacă un atac a lovit la doar 850 de metri de sediul său", a scris Aurescu pe Twitter.

I strongly condemn missile strikes against civilian objectives in #Kyiv's centre &other cities, in blatant violation of int'l humanitarian law, resulting in loss of human lives. Glad that the personnel of Embassy is safe, even if one strike hit only 850m away of its HQ.