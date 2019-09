Atac cu drone în Arabia Saudită. Mike Pompeo: Îndemnăm toate ţările să condamne public şi fără echivoc atacurile Iranului

„Statele Unite condamnă cu fermitate atacul de sâmbătă împotriva unor importante infrastructuri energetice. Acţiuni violente contra unor zone civile şi infrastructuri vitale pentru economia mondială nu fac decât să agraveze conflictele şi neîncrederea”, a declarat Casa Albă într-un comunicat după apelul telefonic.

„Iranul a lansat un atac fără precedent împotriva aprovizionării energetice mondiale”, a afirmat la rândul său Mike Pompeo pe Twitter. „Îndemnăm toate ţările să condamne public şi fără echivoc atacurile Iranului. Statele Unite vor acţiona cu partenerii şi aliaţii noştri pentru a asigura aprovizionarea pieţelor energetice şi pentru ca Iranul să dea socoteală pentru agresiunea sa”, a adăugat şeful diplomaţiei de la Washington.

