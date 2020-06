Atac cu cuţitul în centrul oraşului Glasgow. Cel puţin trei persoane au fost înjunghiate și au murit

Secretarul scoţian al Justiției, Humza Yousaf, a precizat că executivul a fost informat despre situaţie.

This video of police talking to paramedics even more ambulances on site at least 8 here pic.twitter.com/NlzQqtQ5iK

Potrivit unui martor, 4 persoane au fost luate cu ambulanţa.

Atacul s-ar fi produs pe scările Hotelului Park Inn din Glasgow.

Conform agenției ANSA, care citează BBC, se pare că atacatorul a fost ucis de poliție.

Emergency services are currently dealing with an incident on West George Street in Glasgow. The street is currently closed off and the public are asked to avoid the area at present. The situation is contained at this time and there is no danger to the general public. pic.twitter.com/xk5sDUTmtr