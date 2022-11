Atac cu bombă pe o stradă aglomerată din Istanbul: Cel puțin șase persoane au murit și alte zeci au fost rănite. Principalul suspect este o femeie

În imagini surprinse de amatori și difuzate de presa locală și în social media se aude o bubuitură puternică urmată de flăcări. La fața locului au fost desfășurate imediat contingente importante de polițiști, pompieri și ambulanțe.

Președintele Recep Tayyip Erdoğan: "Ar fi greşit să spun că este fără îndoială un atac terorist, dar după ce s-a întâmplat, după datele de la guvernator şi Servicii, pare terorism. Din datele iniţiale, oamenii fugind, se vede totuşi că o femeie a fost implicată în asta."

Femeia la care a făcut referire președintele Erdogan este principalul suspect.

Pe imaginile surprinse de camera de supraveghere ea poate fi văzută cum lasă lângă o bancă o geantă voluminoasă. Câteva minute mai târziu a avut loc explozia.

Imediat, zona a fost încercuită și au început să vină salvările pe strada Istiklal de lângă Piața Taksim. Sunt zeci de răniți, unii dintre ei în stare gravă.

ACTUALIZARE Bilanțul în urma exploziei a crescut la 80 de răniți.

ACTUALIZARE Și Guvernul României a transmis un mesaj de condoleanțe și solidaritate cu poporul turc. "Guvernul României transmite cele mai profunde condoleanțe Guvernului și poporului turc în aceste vremuri de pierdere și durere. Suntem pe deplin solidari cu prietenii și partenerii noștri strategici din Turcia și urăm recuperare deplină și rapidă celor răniți în explozia de la Istanbul" - este mesajul premierului Nicolae Ciucă pe Twitter.

ACTUALIZARE Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe de sprijin pentru poporul turc. "Suntem profund întristați de veștile îngrozitoare care vin din Istanbul. Condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut pe cei dragi în această tragedie și însănătoșire grabnică a răniților. România este alături de poporul turc în această perioadă dificilă" - a scris Klaus Iohannis într-un mesaj postat pe Twitter.

ACTUALIZARE Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite că, până la acest moment, autoritățile locale au transmis reprezentanților consulari că nu au fost identificați cetățeni români printre victime, iar la nivelul Consulatului General nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară în legătură cu acest incident.

MAE reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Istanbul +90 212 3583541, +90 212 3580516, +90 212 3583537 , apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al oficiului consular: +90 533 5420695.

ACTUALIZARE "Imediat după explozie, ofițerii de poliție au fost trimiși în zonă și toți răniții au fost transportați la spitalele din apropiere. Poliția continuă eforturile pentru identificarea autorilor acestui atac. Toți cei responsabili vor fi identificați și pedepsiți aspru", a declarat președintele turc.

ACTUALIZARE Reprezentanții organizației umanitare Semiluna Roșie, echivalentul din Turcia al Crucii Roșii, au anunțat că unități de sânge sunt transferate la spitalele din apropierea locului unde s-a produs incidentul.

ACTUALIZARE ​Nu sunt, deocamdată, informații dacă printre victimele exploziei din Istanbul sunt și cetățeni români. Ministerul român de externe nu a făcut niciun anunț până acum.

ACTUALIZARE Președintele Erdogan a declarat, înainte de a pleca la summitul G20 din Indonezia, că a avut loc "un atac perfid cu bombă."

ACTUALIZARE Jurnalista TVR Ioana Dumitrescu a declarat la TVR INFO că este vorba, probabil, despre un atac terorist. Autoritățile nu au făcut până acum declarații în acest sens, de aceea de vorbește, deocamdată, despre un "incident de securitate."

ACTUALIZARE Președintele Recep Tayyip Erdoğan a confirmat pentru presa locală că șase persoane au decedat în urma exploziilor, iar 53 au fost rănite potrivit TVR INFO.

ACTUALIZARE Patru persoane au fost ucise și 38 rănite, potrivit Reuters.

ACTUALIZARE Cel puțin patru persoane au fost ucise și zeci sunt rănite în explozie, a anunțat guvernatorul orașului Istanbul.

ACTUALIZARE Momentul exploziei a fost surprins și de camerele de supraveghere din zonă.

ACTUALIZARE Potrivit Reuters, cel puțin o persoană a murit.

Potrivit presei locale, sunt cel puțin 11 oameni răniți. Deocamdată nu sunt informații oficiale despre ce s-a întâmplat exact, dacă a fost vorba despre o bombă sau un alt tip de incident. Momentul exploziei a fost surprins în înregistrări video care au apărut pe rețelele de socializare.

Ali Yerlikaya, guvernatorul Istanbulului, a declarat că explozia a avut loc în jurul orei locale 16:20 pe strada Istiklal. Oficialul a scris pe Twitter că sunt victime și răniți, fără a da alte detalii.

