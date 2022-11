Atac cibernetic la Parlamentul European. Autorii sunt membrii unei grupări pro-Kremlin. Președinta Parlamentului European: Răspunsul meu - #SlavaUkraini

Un grup pro-Kremlin a revendicat atacul de tipul denial of service - refuzul serviciului asupra site-ului Parlamentului European, a anunțat președinta forului, Roberta Metsola.

Ea a adăugat că experții IT resping atacul cibernetic și lucrează la protejarea sistemelor.

"Totul după ce am proclamat Rusia stat sponsor al terorismului", a ținut să remarce Roberta Metsola.

VEZI și Parlamentul European declară Rusia drept stat care sponsorizează terorismul

"Răspunsul meu: #SlavaUkraini", a scris, ironic, Roberta Metsola.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility. Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems. This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism. My response: #SlavaUkraini

Informațiile despre atacuri cibernetice orchestrate au fost confirmate anterior de un purtător de cuvânt al instituției.

The availability of @Europarl_EN website is currently impacted from outside due to high levels of external network traffic.

This traffic is related to a DDOS attack (Distributed Denial of Service) event.

EP teams are working to resolve this issue as quickly as possible.