Atac cibernetic asupra site-urilor oficiale din Finlanda, în timp ce preşedintele Zelenski se adresa Parlamentului finlandez

Ministerul finlandez pentru Apărare şi Ministerul Afacerilor de Externe au postat pe conturile de Twitter că site-urile lor oficiale au fost victimele unor atacuri cibernetice de tip DoS (”denial-of-service attack”), care sunt de obicei menite să împiedice accesul utilizatorilor obişnuiţi.

Government and ministry websites are currently under denial-of-service attack. Some of the ministries’ websites work only partially or not at all. https://t.co/YdoUrvnAFK, which compiles the ministries’ press releases, is currently running as usual.