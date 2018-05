Un atacator a deschis focul în Santa Fe High School din suburbia oraşului Houston.

Mai mulți oameni au fost răniți și sunt 8 persoane decedate, după cum relatează presa locală. A fost atins de gloanțe și un polițist.

Mai multe ambulanțe și elicoptere au sosit să preia răniții. Autoritățile i-au îndemnat pe oameni să sune la numărul de urgență dacă văd ceva suspect.

Se face apel pentru donare de sânge.

SANTA FE NEEDS YOU:Multiple students were injured in today's high school shooting and @utmbhealth is accepting blood donations TODAY until 2:30. Please RT to give someone the gift of life. https://t.co/Xlu7C0FvoQ pic.twitter.com/y8tq6gB2Xw