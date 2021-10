Dintre cei patru răniţi, trei au fost transportaţi la spital, iar unul a primit îngrijiri la faţa locului.

Școala cu cei 2 mii de elevi a fost închisă, iar elevii și profesorii, consemnați în clase. Ulterior, au fost evacuați în siguranță.

Nu există încă informații despre motivul incidentului.

The suspect has been taken into custody without incident and charged with multiple counts of Aggravated Assault with a gun. Most students have been safely evacuated from Timberview High School. Thank you for everyone’s help. pic.twitter.com/h9Zs8Zxpze