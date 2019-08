Atac armat în Texas EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Atacul s-a produs la un magazin Walmart de lângă un mall aflat la câțiva kilometri de granița SUA cu Mexicul.

Un tânăr înarmat, în vârstă de 21 de ani, a deschis focul.

Potrivit poliției, la acel moment, în centrul comercial se aflau între o mie și 3.000 de clienți.

Au fost scene de panică, oamenii au sunat la serviciul de urgență. Forțele de ordine, inclusiv trupe speciale SWAT, au ajuns în câteva minute la locul tragediei.

Atacatorul a fost identificat drept Patrick Crusius, din Dallas, și se află în custodia poliției.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum un tânăr înarmat cu o armă de asalt de tip Kalașnikov intră în magazine.

"Soţul meu a auzit primul împuşcăturile şi m-a întrebat despre ce putea fi vorba. Nu i-am dat atenţie, apoi am auzit 'bum, bum' mai aproape şi am crezut că sunt focuri de armă... Nu am ştiut ce se întâmplă cu adevărat pentru că poliţiştii nu ajunseseră. Era doar haos", a povestit un martor.

David Shimp, directorul Centrului medical Del Sol, El Paso: "Răniţii care se află la noi au vârste cuprinse între 35 şi 82 de ani. Doi pacienţi sunt în stare stabilă. Nouă sunt în stare critică, iar dintre aceştia 3 se zbat între viaţă şi moarte".

"Această zi, care ar fi trebuit să fie una normală pentru persoanele venite la cumpărături, s-a transformat într-una dintre cele mai sângeroase din istoria Texasului", a declarat Greg Abbott, guvernatorul statului.

