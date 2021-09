Atac armat la o universitate din Rusia EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE 11.25: Atacatorul a fost ucis, a anunţat guvernatorul regiunii Perm, Dmitri Mahonin, citat de agenţia de presă TASS. Comitetul de anchetă rus de pe lângă Parchetul General a indicat că atacul a fost comis de către un student, specificând că cinci persoane şi-au pierdut viaţa, iar cel puţin şase au fost rănite.

___________________________________________________

ACTUALIZARE 10.20: În urma împuşcăturilor, au murit cinci persoane, alte şase au fost rănite grav, a declarat Ministerul Sănătăţii din regiune. Atacatorul a fost filmat în timp ce intra în campus. „Închide uşa!”, „A împuşcat pe cineva”, spun două studente pe filmare. În video se vede că o persoană împuşcată este la pământ, la finalul filmuleţului.

Atacatorul a transmis și un mesaj pe o reţea de socializare: „Ceea s-a întâmplat nu a fost un atac terorist. Nu am stat în organizaţii extremiste şi nu am fost un om religios. Nimeni nu ştia ceea ce plănuiam să fac. Am organizat totul singur. M-am gândit mult la asta, au trecut anii şi acum am înţeles că a venit momentul mult visat. Pentru mine nu conta ce foloseam pentru atac. Putea fi o armă, o maşină sau o bombă. În martie 2021, am strâns suma pentru a cumpăra arma. După ce am împlinit 18 ani, am început procedura legală de obţinere a a permisului de port armă”.

___________________________________________________

Serviciul de presă al universităţii a indicat că o persoană a fost rănită, iar unii studenţi şi profesori s-au baricadat în săli de clasă, conform TASS. Imagini video arată persoane sărind prin ferestrele de la primul etaj ca să scape din clădire. Martori au declarat portalului independent Meduza că au văzut un bărbat în uniformă militară trăgând dintr-o puşcă mitralieră. Serviciul de presă al universităţii a declarat însă că focurile au fost trase dintr-un pistol traumatic.

Canalul Telegram "112" a relatat despre cinci morţi şi şase răniţi. Aplicaţia Baza scrie că patru persoane au fost ucise, potrivit Meduza. Postul de televiziune REN TV a difuzat imagini care arătau oamenii sărind prin ferestrele etajului al doilea al clădirii nr. 8.

ŞTIRILE ZILEI