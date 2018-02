Presa locală relatează că focurile de armă au fost trase dintr-o maşină aflată în mers, în mai multe puncte din oraș.

Răniții au fost internați în spital.

Potrivit primelor relatări ale martorilor, agresorul ar fi vizat imigranți de culoare. Suspectul a fost arestat.

Primarul orașului a făcut apel către locuitori să nu iasă din locuințe, iar poliţia le-a cerut oamenilor să evite spaţiile publice.

Per ragioni di sicurezza il sindaco Romano Carancini invita i cittadini a rimanere chiusi nelle case, nei luoghi di lavoro e nelle scuole a causa di una situazione di pericolo che si è venuta a creare in città dovuta a un uomo armato che sta girando per Macerata.