Departamentul de Poliţie din Baltimore (BPD) a anunţat pe reţeaua X (fostă Twitter) că a răspuns la un atac armat în apropierea campusului Universităţii Morgan State.

"BPD confirmă că există mai multe victime", a afirmat poliţia. "Vă rugăm să vă adăpostiţi şi să evitaţi zona", a adăugat poliţia.

Universitatea le-a cerut de asemenea studenţilor şi familiilor acestora să evite zona şi să se adăpostească.

Morgan State este o universitate cu aproximativ 9.000 de studenţi.

Atacurile armate au devenit tot mai dese în Statele Unite, unde există mai multe arme individuale decât locuitori. Unul din trei adulţi deţine cel puţin o armă şi aproape unul din doi adulţi locuieşte într-o casă în care există o armă

#BREAKING: Active Shooter at Morgan State University Multiple Injuries Reported as Shots have been Fired from Upper Floor Dorm Room Window



#Baltimore | #Maryland



Multiple authorities are at the scene, confirming their response to an active shooter situation at Morgan State… pic.twitter.com/9EPu03DfcK