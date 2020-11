Atac armat în șase locuri din Viena. O persoană a murit, cel puțin 15 rănite, între care un polițist. Unul dintre atacatori a fost ucis de forțele de ordine

ACTUALIZARE: Poliția din Viena le cere locuitorilor orașului să rămână în case, deoarece o operațiune de amploare este în desfășurare: "Stați acasă! Dacă sunteți pe străzi, adăpostiți-vă! Păstrați-vă departe de locurile publice, nu folosiți transportul public!"

ACTUALIZARE: "În acest moment, putem confirma următoarele informaţii: incidentul armat a început la ora 20.00, în zona Seitenstettengasse. Indivizi înarmaţi au comis atacuri în şase zone din Viena. O persoană a murit, iar numeroase altele sunt rănite, inclusiv un agent de poliţie", anunţă Poliţia din Viena, prin Twitter.

"Un suspect a fost împuşcat mortal de poliţie", a precizat Poliţia, cerând presei să evite speculaţiile. Potrivit publicaţiei Der Standard şi agenţiei APA, a fost ucis şi un agent de poliţie, iar altul este în stare gravă. Cel puţin 15 persoane sunt spitalizate în urma atacului, au declarat surse citate de agenţia de presă APA. Autorităţile pornesc de la premisa că este vorba de un atac terorist.

ACTUALIZARE: Presa vorbește despre o luare de ostatici la un restaurant. Ministrul de interne a descris incidentul ca fiind un „atac terorist” și a spus că un atacator a murit. Al doilea atacator este căutat de poliția vieneză. Se desfășoară o amplă operațiune de securitate în zonă.

Liderul comunității evreiești Oskar Deutsch a scris pe Twitter că nu este clar dacă sinagoga din Viena a fost vizată în atac, deoarece era închisă în acel moment..

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w