O mică localitate din regiunea Lugansk a fost ținta unui atac al separatiștilor pro-ruși. Alexander Koroneev este miner și abia venise acasă când a început totul. Pe palmele lui încă se mai văd urme de sânge.

ALEXANDR KORONEEV, miner: "Eram la uşa care era închisă. M-am uitat în spate şi apoi am auzit o bubuitură. Am fost aruncat de pe trepte. Am zăcut acolo vreo 20 de minute."

Autoritățile de la Kiev susțin că rebelii pro-ruși au încercat să străpungă linia frontului. Atacul a vizat mai multe poziții ale trupelor guvernamentale. Comandamentul ucrainean pentru operațiunile din estul țării a precizat că separatiștii au folosit tancuri, grupuri de sabotaj și recunoaștere.

YAKOV OSADCHI, reprezentant al poliției: "Miliţia brigadei 93 a Forţelor armatei ucraineană sub comanda Col. Bruzhinski a ordonat foc şi s-au tras peste 50 de rachete de mortieră. Am observat că a fost distrusă o casă. Serviciile de urgenţă nu au acces în zonă afectată. Civilii au fost nevoiţi să se ascundă în subsol."

DMITRI PESKOV, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: "Nu ştim ce a provocat aceste ciocniri. Am citit că ar fi victime de ambele părţi şi ne exprimăm condoleanţe. Sperăm ca incidentul să fie clarificat înainte de a trage o concluzie."

După atacul de marți al rebelilor, Ambasada SUA la Kiev a cerut Rusiei să respecte acordurile de pace de la Minsk. Ucraina se confruntă de aproape șase ani cu un război cu separatiștii proruși, care a făcut peste 13.000 de morþi ºi a dus la strãmutarea a aproximativ 1,5 milioane de persoane

