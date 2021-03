AstraZeneca a redus și mai mult ținta privind numărul de vaccinuri pe care le va livra UE în primul trimestru

Reducerea reprezintă o nouă lovitură dată planurilor de vaccinare ale UE, deja afectate de întârzieri repetate în aprovizionarea cu vaccinuri.

În documentul consultat de Reuters, care este datat 10 martie şi comunicat oficialilor UE, grupul britanico-suedez susţine că, în prezent, se aşteaptă să livreze doar 30,1 milioane de doze până la finele lunii martie şi alte 20 de milioane în aprilie.

Comparativ, în data de 25 februarie, şeful de la AstraZeneca, Pascal Soriot, declara în Parlamentul Europeană că firma va încerca să livreze 40 de milioane de doze până la finele lunii martie.

În acelaşi document consultat de Reuters se arată însă că, încă de la finele lunii februarie, AstraZeneca estima că va putea livra doar 34 milioane de doze de vaccin către UE în perioada ianuarie-martie 2021, cu mult sub ţinta de 90 de milioane de doze prevăzută în contractul semnat cu Bruxelles-ul.

O sursă apropiată a indicat că îmbunătăţirea livrărilor pe care AstraZeneca miza în primul trimestru al acestui an nu s-a materializat din cauza dificultăţilor întâmpinate în transferul vaccinurilor de-a lungul lanţurilor globale de aprovizionare.

Washingtonul a informat Uniunea Europeană că nu ar trebui să se aştepte să primească prea curând vaccinuri AstraZeneca produse în SUA, au declarat joi două surse europene. Grupul farmaceutic miza tocmai pe faptul că va putea aproviziona UE cu vaccinuri produse în SUA.

"Văd eforturi, dar nu cele mai bune eforturi. Nu este de ajuns pentru ca AstraZeneca să îşi îndeplinească obligaţiile pentru primul trimestru", a subliniat comisarul european Thierry Breton într-un mesaj publicat joi seara pe Twitter.

"A venit timpul ca boardul AstraZeneca să îşi exercite responsabilitate şi să facă ceea ce trebuie pentru a-şi îndeplini obligaţiile contractuale", a adăugat Breton.

AstraZeneca #vaccines delivery : I see efforts, but not “best efforts”.



That’s not good enough yet for @AstraZeneca to meet its Q1 obligations.



It’s time for AstraZeneca’s Board to exercise its fiduciary #responsibility and now do what it takes to fulfil AZ’s commitments.