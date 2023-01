ASPA: Competența noastră cu câinii este doar pe domeniul public. Când ajungem acolo, ei fug pe proprietăți private. Am sesizat de zeci de ori Poliția Sectorului 6 să ne ajute, nu ne-au răspuns niciodată

Cătălina Trănescu, purtător de cuvânt ASPA:

Citește și Tragedia Anei Oroş Daraban, ucisă de o haită de câini fără stăpân în sectorul 6, scoate la iveală lipsa de coordonare a autorităţilor

- problemele acestea apar și, pentru a le putea preveni, sunt necesare mai multe controale la proprietarii de câini și la proprietățile private. Intră în competența Poliției. Noi avem compentența doar pe raza municipiului București, doar pe domeniul public. Doar ridicare. ASPA nu are competențe de a verifica proprietarii de animale. Nu are posibilitate de a constata contravenții sau infracțiuni, nu instrumentează dosare penale, nu poate aplica sancțiuni.

- există locuri libere, întotdeauna au existat locuri libere în adăposturi. După cum știți, de mai mulți ani este în vigoare o politică de antieutanasiere la ASPA, considerăm că suntem suficient de civilizați, că am evoluat și că putem trata civilizat această problemă a câinilor fără stăpân ridicându-i din teritoriu, respectând legislația și aplicând sancțiuni pentru sterilizare și găsind stăpâni pentru câinii din adăposturi.

- sunt zeci de sesizări scrise pe care noi le-am transmis către Poliția Locală Sector 6, niciodată nu ni s-a răspuns în scris la acestea. Noi am solicitat sprijinul lor pe partea lor. O colegă de-a dumneavostră, de la TVR, a avut parte în decembrie de un eveniment extrem de neplăcut pe Bulevardul Timișoara, când a fost atacată de un grup de câini. Am fost la "n" acțiuni la Bulevardul Timișoara. De regulă, nu se găseau câinii, pentru că aceștia se retrag pe proprietăți private. Noi am sesizat, la rândul nostru, această limită a noastră de competență, pentru că, odată ajunși acolo, câinii pleacă din domeniul public, intră pe o proprietate privată, noi nu mai avem competență, noi nu mai putem să intrăm și să capturăm. Și atunci am rugat Poliția Sector 6 să ne ajute, să identificăm proprietarii acelor terenuri și să obținem acordul lor, să intrăm pe teren, să-i capturăm. Sau mai este varianta în care acei proprietari își asumă câinii, își îngrădesc corespunzător proprietatea și îi țin acolo. Nu am primit un răspuns la această adresă.

- În acest moment în teren sunt 10 angajați din cadrul echipajelor de prindere care beneficiază și de sprijinul medicilor veterinari colaboratori care ne ajută pe parte de armă de tranchilizant, în total 13 colegi la echipajele de prindere. În momentul de față avem nevoie de sprijinul tuturor autorităților pentru a putea ține sub control această problemă. Gestionarea câinilor fără stăpân din București nu este doar în responsabilitatea ASPA. Pentru a putea oferi siguranța cetățenilor Bucureștiului este nevoie de un efort comun al tuturor instituțiilor.

ŞTIRILE ZILEI