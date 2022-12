Asociaţia ”The Story of Autism” lansează campania ''STOP Discriminării, toţi copiii au drepturi egale''

Asociaţia 'The Story of Autism' , organizaţie non-guvernamentală şi independentă care apără şi promovează drepturile persoanelor cu tulburări din spectrul autismului, lansează campania "STOP Discriminării, toţi copiii au drepturi egale", potrivit Agerpres .

campania / FOTO: Captură site - The Story of Autism

În România, datele arată că în prezent sunt 558.000 de oameni cu nevoi speciale din categoria autismului, atât copii, cât şi adulţi. Un număr de şase din 1.000 de persoane trăiesc cu astfel de tulburări.



„Autism şi discriminare - doi termeni care sunt, din păcate, întâlniţi foarte des în aceeaşi propoziţie. Cel mai des, aceste cuvinte sunt folosite pentru a relata experienţa unui copil, însă discriminarea nu are limită de vârstă, iar în contextul autismului suferă atât copilul, cât şi părintele, motiv pentru care societatea trebuie să conştientizeze cât de important este ca noi toţi să fim empatici cu persoanele din jurul nostru", declară Alexandra Dreghiciu, fondatoarea Centrului 'The Story of Autism'.



Alte două proiecte ale asociaţiei sunt "Povestea lui Luca", un spectacol de teatru educativ-incluziv pentru copiii tipici şi pentru cadrele didactice, şi "Make a Friend" - în care copiii tipici se joacă la centru împreună cu copiii cu autism, astfel realizându-se o mai bună dezvoltare pentru ambele categorii.

Ziua internaţională de conştientizare a autismului este marcată în fiecare an la 2 aprilie, ca urmare a deciziei Adunării Generale a ONU.

