Declarații Mihaela Anghel, prima persoană vaccinată în România EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

„Este începutul sfârșitului pandemiei”, a declarat Mihaela Anghel după vaccinare, precizând că se simte privilegiată pentru faptul că a fost prima persoană din România vaccinată. „Nu a durut, este cel mai nedureros vaccin pe care l-am făcut”, a spus asistenta, care a recomandat românilor „să deschidă bine ochii și să se vaccineze pentru a scăpa de această greutate”.

"Cred că a fost cea mai mare emoţie. Am fost foarte privilegiată pentru că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din ţară (...) Nu am ştiut cum să reacţionez, nu am întrebat nici măcar o secundă de ce am fost eu aleasă. Pur şi simplu am spus 'da' şi am ajuns aici. Nu a durut absolut deloc", a afirmat asistenta după ce a primit doza de vaccin.



Mihaela Anghel a adăugat că cel mai greu moment din acest an a fost când a pierdut un pacient, care a stat la terapie intensivă mai mult de trei luni.



"Suntem și noi afectați de pierderea pacienților. În toți acești ani de când lucrez aici, nu s-a întâmplat niciodată să avem atât de multe decese (...) A fost mai greu la început, pentru că nu am putut sta lângă familie. A trebuit să stăm izolați (...) A fost un caz destul de grav, un băiat de 33 de ani, care a fost în terapie intensivă cam trei luni și jumătate în spital (...) Gândiți-vă că toți stăm îmbrăcați în acel echipament. Cinci-șase ore fără apă, fără aer, numai căldură și transpirație", a mai afirmat asistenta.

La rândul său, Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, a anunțat duminică că a doua tranșă de vaccin va sosi în România pe 28 decembrie, iar distribuirea către cele 370 de centre regionale va începe din data de 29 decembrie. „România este pregătită din punct de vedere logistic”, a spus Gheorghiță.

Întrebat despre posibilitatea existenței în România a noii tulpini din Marea Britanie, mai contagioasă, medicul a răspuns „Nu știm, orice este posibil”. Valeriu Gheorghiță a precizat că institutele sanitare din București pot identifica respectiva tulpină și că vaccinul primit asigură o bună protecție și împotriva acesteia.

ŞTIRILE ZILEI