ASE - pe locul I în România, potrivit Times Higher Education World University Rankings

ASE

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei de învăţământ superior, Academia de Studii Economice din Bucureşti este cotată în primele 600 dintre cele 1.799 de universităţi din lume evaluate în această ediţie şi se poziţionează şi pe locul 48 la citări, la nivel mondial.



"ASE îşi continuă, astfel, parcursul ascendent în rankingul academic Times Higher Education World University Rankings 2023 (THE WUR), performanţă care onorează comunitatea sa academică. Rezultatele internaţionale ale ASE sunt obţinute prin eforturile notabile ale tuturor membrilor comunităţii academice", afirmă sursa citată.



Realizat de revista britanică Times Higher Education (THE) începând cu 2004, prestigiosul clasament se concentrează pe excelenţa cercetării la scară globală, evaluând universităţile sub aspectul urmăririi a 13 indicatori de performanţă, grupaţi în patru domenii: activitatea de predare, activitatea de cercetare, transferul de cunoştinţe către mediul socio-economic şi perspectiva internaţională.



Times Higher Education World University Rankings 2023 reuneşte 1.799 de universităţi din 104 ţări, clasamentul fiind deschis de prestigioasele University of Oxford, Harvard University, University of Cambridge şi Stanford University.



Dată publicităţii la 12 octombrie ediţia din acest an poate fi consultată la https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking.

sursa Agerpres

