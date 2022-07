Asasinarea lui Abe ridică semne de întrebare privind măsurile de securitate pentru VIP-urile din Japonia

Foto: Flickr

Politicienii din Japonia călătoresc adesea cu un personal de securitate destul de redus în comparaţie cu colegii lor din SUA şi din alte ţări care au rate mai ridicate de crime violente.



Abe, în vârstă de 67 de ani, era în campanie electorală în oraşul Nara pentru candidaţii Partidului Liberal-Democrat (PLD, dreapta naţionalistă la putere) înainte de alegerile de duminică atunci când a fost împuşcat, Nippon TV relatând că atacatorul se afla la circa 3 metri distanţă.



Poliţia a arestat ulterior un suspect de 41 de ani şi a anunţat mai târziu că atacul a fost comis cu o armă improvizată şi că bărbatul a recunoscut crima.

Un oficial din cadrul departamentului de poliţie din Nara a declarat presei că departamentul său va analiza dacă măsurile de securitate de la eveniment erau suficiente şi va întreprinde acţiunile ce se impun. Mai multe arme au fost găsite în locuinţa bărbatului, a spus oficialul citat.



Televiziunea Nippon a citat poliţia din Nara cu informaţia că Abe era protejat la mitingul de vineri de un ofiţer de poliţie specializat înarmat care s-a deplasat de la Tokyo şi de alţi poliţişti locali.



Contactată de Reuters, poliţia din Nara a refuzat să spună câţi poliţişti s-au ocupat de securitatea lui Shinzo Abe.



Când a fost împuşcat, Abe se afla la o intersecţie din apropierea unei gări feroviare, vorbind cu o mulţime de sute de persoane în timp ce autobuze şi alte autovehicule treceau prin spatele său expus pe drumul de unde a apărut atacatorul.

Mai muţi comentatori au spus că măsurile de securitate pentru fostul premier ar fi trebuit să fie mai puternice.



"Oricine putea să-l lovească de la distanţa aceea. Cred că securitatea a fost puţin prea slabă", a declarat fostul detectiv de poliţie Masazumi Nakajima pentru canalul TV nipon TBS.



"Persoana trebuie să fie acoperită din toate direcţiile. Dacă un astfel de lucru nu este asigurat 100%, atunci nu este bine", a declarat pentru canalul naţional NHK Koichi Ito, un specialist în securitatea VIP-urilor.



Asasinarea lui Abe a fost prima a unui fost sau actual premier din zilele militarismului de dinainte de Al Doilea Război Mondial din anii 1930. Premierul de atunci, Tsuyoshi Inukai, a fost asasinat de ofiţeri radicali din forţele navale în 1932.

În Japonia au existat anul trecut numai zece incidente legate de arme de foc, dintre care doar unul fatal, potrivit Agenţiei naţionale de poliţie.



Paul Nadeau, care a participat la evenimente de campanie împreună cu Abe în trecut, a declarat că discursuri precum cel de vineri sunt "evenimente aproape intime".



"Publicul este aproape, de obicei umple o piaţă în faţa unei gări", a spus Nadeau, care a lucrat în trecut pentru un oficial al PLD şi care este acum profesor asistent la Temple University of Japan din Tokyo.



"Niciodată nu ai o senzaţie de insecuritate sau pericol sau ceva de genul ăsta", a spus el.



Iwao Horii, un membru al PLD care stătea lângă Abe când a fost împuşcat, a spus că pregătirile pentru eveniment nu au fost neobişnuite şi că în jur de 15 membri ai staffului partidului s-au ocupat de controlul mulţimii, în timp ce securitatea a fost gestionată de poliţia locală.



Toate partidele mari din Japonia au anunţat suspendarea campaniei electorale după asasinat.



Mai multe dintre ultimele evenimente de campanie la care a participat Abe, care era cel mai longeviv premier japonez şi una dintre cele mai influente figuri politice ale ţării, au atras mulţimi mari.



O sursă din cadrul partidului la putere a declarat pentru Reuters sub rezerva anonimatului că în pofida notorietăţii lui Abe nivelul securităţii care îi era asigurat a scăzut probabil de când a plecat din funcţia de premier, în 2020.



Japonia are legi foarte stricte privind controlul armelor.



Bărbatul care l-a împuşcat pe Abe s-a folosit de o armă care avea mâner de pistol şi două ţevi acoperite de bandă adezivă neagră, potrivit fotografiilor şi imaginilor difuzate de la incident.

Un bărbat într-un costum negru l-a prins pe suspect după atac, în timp ce alţi doi - dintre care unul purta o servietă - s-au grăbit să-l ajute, conform fotografiilor difuzate.



Grant Newsham, un ofiţer în retragere din US Navy şi fost diplomat în cadrul Forumului japonez pentru studii strategice, a declarat că se aşteaptă la mai multă prudenţă şi la o protecţie mai strictă a politicienilor de rang înalt în Japonia după asasinarea lui Abe.



"Se vor pune întrebări despre securitate. În mod clar măsurile de securitate ar fi fost mult mai stricte pentru, să spunem (prim-ministrul Fumio), Kishida", a spus Robert Ward, din cadrul International Institute for Strategic Studies de la Londra.



"Dar apropierea de alegători este o trăsătură a campaniilor electorale japoneze. Am fost la mitinguri de campanie şi publicul este aproape. Poate că acest lucru se va schimba. Dacă va fi aşa, atunci ar fi păcat", a adăugat el.

