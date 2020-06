Dan Perjovschi EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Nu arta e chestionată aici, e chestionată o întreagă societate. Eu nu m-aș opri la statui. Eu locuiesc într-un oraș martir, care are un bulevard central care se cheamă 'Vasile Milea', or Vasile Milea e generalul care a condus represiunea la Timișoara. Ce facem? Păstrăm strada asta cu numele ăsta, pentru că nu știu cum, societatea nu știu cum, sau discutăm poate găsim pe altcineva mai interesant, un nume care reprezintă o personalitate necontroversată și așa mai departe?", se întreabă Dan Perjovschi.

"Eu nici pentru termenul de 'vandalism' nu sunt. Statuile decor public reprezintă puterea. Puterea le pune, nu cei fără de putere. Ăla care are bani, ăla care are conducere, ăla decide ce unde se pune, nu? Că nu-i un vot popular. Nici lumea nu are tot timpul dreptate, că dacă faci chestionare în lumea asta, multe și nici Turnul Eiffel n-ar fi existat. Nu cred că o construcție politică, care pune în centrul ei drepturile omului, Uniunea Europeană, trebuie să aibă în centrul capitalei Bruxelles statuia unui autor de genocid", subliniază artistul.

"Nu mai e Lenin în fața Casei Presei Libere? Ăla a fost vandalism? Vandalism și prostia este că statuia lui Lenin e ascunsă undeva după un zid pe la Mogoșoaia, în loc să fie pusă într-un muzeu și contextualizată, să înțeleagă și tinerii de stânga din România ce înseamnă Lenin", a dat exemplu Dan Perjovschi.

"Eu nu sunt pentru violență și nu sunt pentru aruncat statui în râu, eu sunt pentru (...) să fie luată, să fie pusă în muzeu, contextualizată, discutat cum de e posibil să facem un erou dintr-un criminal șamd. Știi ce bătălie a fost în România să dai statuile lui Antonescu jos de pe spațiul public? Și știi ce au făcut în prima fază, în anii '90? Le-au luat din spațiul public și le-au pus în curtea poliției. Adică lupta cu statuile, cu acest motiv e veche în lumea asta", explică Perjovschi,

Întreaga sa intervenție, în secțiunea VIDEO

