Arta guvernării în „Game of Thrones". Etica și politica din serialul-fenomen, analizate în cadrul unor workshop-uri la SNSPA

"Urzeala tronurilor" - între literatura fantasy și știința politică. În cadrul a patru workshop-uri organizate la SNSPA, va fi analizată "aventura fantastică realizată de George R. R. Martin din perspectiva înțelegerii filosofiei care motivează și justifică acțiunea politică."

Potrivit SNSPA, vor fi discuții despre "etică (nu neapărat politică), despre o lume prea puțin realistă (cu lupi străvechi, zei, albi umblători, corbi vorbitori), în care există lucruri făcute din dragoste (dar și din minciună și intrigă), în care idealismul pare că a ajuns la sfârșitul istoriei (odată cu moartea Lordului Stark), în care primim lecții politice de la Tyrion Lannister, Varys și Littlefinger, și despre cum ar arăta acțiunea dacă filosoful englez Thomas Hobbes sau iscusitul Machiavelli s-ar amesteca în bătălia pentru tronul de fier din Westeros. Este o lume în care dragonii fac istorie, iar tronurile pot fi ocupate de femei."

Se va pune în dezbatere, de asemenea, dacă există sau nu comparații între politica Washington DC și Westeros și în ce măsură filosofia politică din cinematografie ne ajută să înțelegem lumea în care trăim.

Workshop-urile sunt organizate în zilele de 5, 19 aprilie și 10, 24 mai 2018, în intervalul orar 14.00 – 16.00, într-un spațiu care va fi anunțat ulterior de SNSPA.

La workshop-uri pot participa studenţi, dar și alte persoane interesate, care se pot înscrie completând online formularul de înscriere, până vineri, 30 martie, ora 14.00.

Bazat pe seria de romane fantasy „Cântec de gheaţă şi foc/ A Song of Ice and Fire“, semnată de George R. R. Martin, serialul fenomen "Game of Thrones", tradus la noi „Urzeala tronurilor“, cuprinde intrigi, conspiraţii şi lupta pentru putere dusă de mai multe familii nobile pe tărâmul mitic Westeros. Serialul a avut premiera în 2011 și are în distribuţie actori precum Sean Bean (Ned Stark), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Snow), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister), Maisie Williams (Arya Stark), Sophie Turner (Sansa Stark).

