Arnold Schwarzenegger împlineşte azi 73 de ani. Terminatorul inspiră campionii României

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger a inspirat mai multe generaţii de oameni, fie că a fost vorba despre cariera de la Hollywood sau ca guvernator al Californiei. Arnold a devenit însă celebru după ce a câştigat concursul Mr. Olympia de 7 ori.

Arnold împlineşte joi 73 de ani. Se antrenează în continuare ca în tinereţe la sala de forţă sau pe bicicletă. El continuă să inspire oameni din întreaga lume să se apuce de culturism şi, pe cei mai pasionaţi, chiar să concureze pe scenă.

„Când l-am descoperit prima oară, eram culturist în devenire. M-a motivat foarte mult, ceea ce într-o pregătire competiţională este extraordinar de important. Mai ales când am văzut filmul lui, Pumping Iron. Ăla m-a convins să continui să concurez şi să continui să fac ceea ce fac!” spune Ovidiu Istrate, dublu campion naţional la culturism juniori 80 kg.

Arnold, fost culturist, actor și politician

Arnold Alois Schwarzenegger (n. 30 iulie 1947) este un fost culturist și actor american originar din Austria, în prezent politician republican, servind ca cel de-al treizeci și optulea guvernator al statului California.Schwarzenegger și-a câștigat faima ca actor Hollywood-ian în filme de acțiune. În zilele când era campion mondial de culturism a fost supranumit „stejarul austriac” și „Arnold cel Tare”. Supranumele „Arnie” l-a dobândit în timpul carierei de actor, iar mai recent a fost numit „the Governator” (combinarea cuvintelor governor și terminator, după filmele din seria Terminator).

Arnold Alois Schwarzenegger a fost ales la 7 octombrie 2003 Guvernator al statului California într-un scrutin special, numit recall election (v. și articolul în engleză California recall election, 2003), menit să înlocuiască fostul guvernator al statului California, Gray Davis. Arnold Schwarzenegger și-a prestat jurămîntul ca guvernator la 17 noiembrie 2003, pentru a servi restul mandatului lui Gray Davis până la date de 8 ianuarie 2007. La 16 septembrie 2006 anunță că va candida din nou pentru un termen complet în alegerile pentru funcția de guvernator, pe care, de altfel, le-a câștigat. În mai 2004 și 2007, Schwarzenegger a fost numit unul din cele 100 de persoane cele mai influente pe acel an. Schwarzenegger este căsătorit cu Maria Shriver și are patru copii: Katherine (născută în 1989), Christina (născută în 1991), Patrick (născut în 1993), Christopher (născut în 1997).



La 23 de ani a debutat in lumea cinematografiei in filmul "Hercules In New York", insa succesul a venit 14 ani mai tarziu o data cu lansarea filmului "Terminator". A continuat cu roluri in filme de succes precum: Commando (1985), Predator (1987), Total Recall (1990), Terminator 2: Judgment Day (1991), Eraser (1996), Batman & Robin (1997), End of Days (1999), The 6th Day (2000), Collateral Damage (2002) si Terminator 3 : Rise Of The Machines (2003). S-a casatorit in aprilie 1986 cu Maria Shriver cu care are 4 copii, doua fete si doi baieti. In anul 2003 a fost ales Guvernator al statul California, SUA, iar in 2006 a fost reales in aceasi functie. A fost de 7 ori consecutiv castigatorul concursului de culturism Mister Olimpia. Printre iubitorii acestui gen de sport a fost numit regele culturismului.



In tinerete scopul lui Schwarzenegger a fost sa devina cel mai mare culturist din lume, ceea ce însemna să devină Dl. Olympia. Prima lui încercare a fost în 1969, când a pierdut de trei ori campionatul în fața lui Sergio Oliva. Cu toate acestea, Schwarzenegger a venit înapoi în 1970 și a câștigat competiția, devenind cel mai tanar Mr. Olympia, la vârsta de 23 de ani, un record pe care îl deține și astăzi.



Schwarzenegger s-a născut în Thal, Austria, un sat mic în apropiere de capitala stirianăGraz, și a fost botezat Arnold Alois Schwarzenegger. Tatăl său, Gustav Schwarzenegger (1907–1972), a fost ofițer în poliția locală și mama, Aurelia Jadrny (1922–1998), casnică.Conform celor relatate de Schwarzenegger, părinții erau severi: „Austria era o lume diferită în acei ani. Dacă făceam ceva rău sau nu ascultam de părinți, nuiaua știa de noi”. El a crescut într-o familie de romano-catolici credincioși, care asistau la serviciul religios în fiecare duminică. Fiul preferat al lui Gustav Schwarzenegger era Meinhard, fratele mai mare al lui Arnold. Favoritismul tatălui era „dur și vulgar”, ce se trăgea de la bănuiala nefondată că Arnold nu ar fi fost copilul lui. Schwarzenegger a afirmat că tatăl său nu avea „răbdare să te asculte sau să-ți înțeleagă problemele... Era un un perete, un perete adevărat”. Schwarzenegger avea o relație bună cu mama sa și a menținut-o pînă când ea s-a stins din viață. Mai tîrziu, Schwarzenegger a însărcinat Centrul Simon Wiesenthal să cerceteze rapoartele tatălui său din timpul războiului. Însă nu s-a descoperit vreo dovadă de participare la atrocități comise de SA ori alte structuri naziste, în pofida faptului că Schwarzenegger senior a fost membru în partidul național-socialist.



La școală, Schwarzenegger a fost un elev mediocru, dar se evidenția prin caracterul „voios, bine-dispus și exuberant”. Schwarzenegger a practicat multe sporturi, influențat în mare măsură de tatăl său. Și-a făcut rost de prima halteră în 1960, când antrenorul său de fotbal l-a dus cu echipa la o sală de forță locală. La vîrsta de 14 ani, Schwarzenegger și-a ales drept carieră sportivă culturismul în detrimentul fotbalului. Schwarzenegger: „Am inceput să mă antrenez cu greutăți când aveam cincisprezece ani, dar participam deja ca sportiv, în fotbal, de patru ani. Cu toate că eram subțirel, eram bine dezvoltat, încât să-mi permit să încep să merg la sală și să ridic greutăți la nivel competițional”.Cu toate acestea, biografia saitului său oficial susține: „La 14 ani, el a început un program de antrenament intens cu Kurt Marnul, la 15 să studieze psihologia (pentru a invăța mai multe despre puterea minții asupra corpului), iar la 17 ani și-a început cariera competițională”.



Era într-atît de dedicat culturismului, încât era cunoscut prin faptul că intra prin efracție în sala locală de forță la sfîrșit de săptămînă, când sala era de obicei închisă, ca să se poată antrena. „Nu mă simțeam bine dacă ratam un antrenament... Știam că nu voi putea să mă privesc în oglindă dimineața următoare dacă nu o făceam”.



În 1971, fratele său Meinhard a murit într-un accident rutier. Meinhard fusese beat și a murit instantaneu, iar Schwarzenegger nu a asistat la funeraliile lui. Meinhard era pe cale să se căsătorească cu Erika Knapp, iar cuplul a avut un copil de trei ani Patrick. Schwarzenegger i-a plătit nepotului Patrick școala și un trai în Statele Unite. Gustav a murit în anul următor în urma unui atac de cord. În filmul Pumping Iron, Schwarzenegger susține că nu a asistat la funeraliile tatălui său, deoarece se antrena pentru o competiție de culturism. Mai tîrziu, el și producătorul filmului au declarat că această istorie a fost luată de la un alt culturist cu scopul de a arăta extremele pînă la care unii sunt în stare să meargă pentru sportul practicat, dar și pentru a i se face intenționat lui Schwarzenegger o imagine mai rece, pentru a include în film un dram în plus de senzațional.



A jucat în numeroase filme printre care se numără: Terminatorul, Terminatorul 2: Ziua Judecății, Terminatorul 3: Supremația Roboților, Goana după cadou etc.

Are o stea pentru film, în partea de sud, aria 6700, pe Bulevardul Walk of Fame din Hollywood.

susa mediafax.ro/ cinemagia.ro

ŞTIRILE ZILEI