Povestea jandarmului craiovean, Mihai Dobrescu, începe în anul 1999 când a fost încadrat în Batalionul 88, selectat de un instructor alături de alți luptători pentru intervenții și acțiuni speciale.

Curajul şi ambiţia nu i-au lipsit niciodată, iar după 4 ani a urmat un curs de pregătire pentru misiuni internaționale. Un an mai târziu, în 2004 a plecat în teatrul de operațiuni militare din Kosovo. A fost prima plecare și cea mai grea. Au mai urmat alte trei misiuni, tot în Kosovo, în anii 2006, 2008 și 2010.

În toată această perioadă a trecut prin multe momente dificile. Mihai Dobrescu își reamintește cu lacrimi în ochi cum a salvat dintr-un bloc în flăcări o femeie și un copil. Ca să ajungă în elita jandarmilor care au fost prezenţi la operaţiunile militare, Mihai Dobrescu a făcut sute de ore de pregătire.

Pentru misiunile din teatrele de operațiuni lui Mihai Dobrescu i s-au conferit Medalia ,,Bărbăție și Credință,, clasa I Razboi în anul 2006 din partea președintelui țării și tot în același an o plachetă pentru merite deosebite in misiunile de menținere a păcii în Provincia Kosovo, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei.

În anul 2009 a primit Medalia Eulex, acordată de Eulex Kosovo.

