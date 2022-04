Armata ucraineană a aruncat în aer un pod pentru a zădărnici înaintarea trupelor ruse spre orașul Izium

Unitatea ucraineană a distrus podul cu o încărcătură explozivă în timp ce un convoi al unui vehicul blindat Tiger îl traversa cu mai multe camioane. CNN nu a putut verifica independent afirmația.

Oficialii ucraineni au raportat lupte grele în vecinătatea orașului Izium în ultimele zile și au arătat că forțele ruse încearcă să ajungă în regiunea Donbas.

Forțele ucrainene au mai distrus un pod-cheie în regiunea Kiev pentru a încetini avansul forțelor ruse în primele zile ale războiului.

Oficialii ucraineni au avertizat de mai multe zile că se așteaptă la o ofensivă majoră din partea forțelor ruse în regiunea Donbas, în timp ce Rusia își repoziționează trupele și echipamentele în urma eșecului de a cuceri capitala Kiev.

NEW: Ukraine’s military has blown up a bridge near the strategically-important city of Izyum, destroying a column of Russian military vehicles heading there: General Staff



has established several military convoys near the Donbas, including an 8-mi convoy north of Izyum. pic.twitter.com/9ofVDda3y3