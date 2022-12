Armata rusă pregăteşte o operaţiune de ''evacuare'' forţată şi ''urgentă'' în Energodar, localitatea în care se găseşte centrala nucleară Zaporojie

''Ocupanţii (ruşi) se pregătesc pentru evacuarea rezidenţilor Energodar. Pentru aceasta, uzina locală de energie nucleară, capturată de ruşi, trebuie să pună la dispoziţie autobuze'', au declarat sursele citate.

Potrivit Centrului Naţional de Rezistenţă ucrainean, ''se plănuieşte transportarea persoanelor (din această zonă) la (punctul de trecere al frontierei din) Djankoi (în Crimeea)'', teritoriu ucrainean ocupat de ruşi din 2014.

''În principiu, 'evacuarea' trebuia să fie voluntară, dar, ca de obicei, ocupanţii practică strămutările forţate'', potrivit centrului menţionat.

Residents of #Enerhodar, where the #Zaporizhzhia nuclear power plant is located, are going to be "evacuated" to #Crimea, according to the #Ukrainian Center for National Resistance. pic.twitter.com/NHMbxfEz2A