Armata rusă părăsește Herson. Se retrage de pe malul vestic al Niprului. Consilier de la Kiev: ''Până când drapelul ucrainean nu va flutura deasupra Hersonului, nu are sens să vorbim de o retragere rusească''

Într-o declaraţie televizată, generalul Serghei Surovikin, comandantul forțelor ruse din Ucraina, a precizat că oraşul Herson, situat pe malul de vest al Niprului, nu mai poate fi aprovizionat. Prin urmare, el a propus ca trupele ruse să ia poziţii defensive pe malul de est al fluviului.

''Sunt de acord cu concluziile şi propunerile dumneavoastră. Începeţi retragerea soldaţilor şi luaţi toate măsurile pentru a transfera trupele peste râu!'', a transmis Şoigu, în urma raportului generalului Surovikin.

Acesta din urmă a recunoscut că nu este "deloc" o decizie uşor de luat. ''Vom salva vieţile soldaţilor noştri şi capacitatea de luptă a unităţilor noastre. Menţinerea lor pe malul de vest este inutilă. Unii pot fi folosiţi pe alte fronturi'', a motivat Surovikin.

